Robert Pattinson se queda sin su casa de Los Ángeles

El actor Robert Pattinson no parece tener suerte en lo que a propiedades inmobiliarias se refiere, ya que si hace dos años se veía empujado a abandonar la mansión que compartía con Kristen Stewart tras poner fin a su relación, ahora ha vuelto a encontrarse sin un lugar donde vivir después de que sus padres "ocuparan" su casa de Los Ángeles mientras él se encontraba inmerso en el rodaje de su nueva película 'Life' en Toronto (Canadá).

"Últimamente he empezado a sentirme más como en casa cuando estoy en Los Ángeles. El problema es que mis padres tomaron prestada mi casa, que curiosamente a mí me había dejado otra persona, y cuando volví de Toronto básicamente me echaron de ella. Así que ese es el final de la historia, ahora vuelvo a estar sin hogar", reveló el intérprete durante una entrevista en el programa de televisión 'Jimmy Kimmel Live'.

Por el momento, la mayor preocupación del que fuera protagonista de la saga 'Crepúsculo' -quien confesaba anteriormente que había llegado a dormir detrás de unos contenedores tras la polémica ruptura con Kristen- es averiguar dónde han ido a parar todas las posesiones que antes se encontraban en la vivienda.

"No estoy muy seguro de dónde han guardado todas mis cosas. Estoy convencido de que no deben de estar muy lejos, simplemente me gustaría saber dónde exactamente", bromeó en el espacio televisivo.

Pese a las adversidades, Robert Pattinson no pierde el sentido del humor que siempre le ha caracterizado, por lo que no duda en restar importancia a su incómoda situación asegurando que ha tenido que lidiar con problemas mucho más graves, como los ataques de pánico que antes le llevaban a mentir durante las entrevistas.

"Si miento es por culpa del pánico. Al parecer, tengo una saliva extremadamente densa: si trato de escupir, no puedo hacerlo a más de medio metro. Alguien me explicó hace poco que se debe a que mi saliva es muy pesada, y yo siempre había pensado que era porque mis labios eran muy débiles. El caso es que eso cambia cuando estoy mintiendo, creo que es porque el pánico y la adrenalina disuelven un poco mi saliva", señaló.