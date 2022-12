Robert Pattinson se plantea buscar ayuda psicológica

Pese a que su vida podría parecer el ejemplo perfecto del sueño americano, las mieles del éxito no han sido todo dulzura para el actor británico Robert Pattinson, quien ha llegado a considerar la posibilidad de buscar ayuda profesional para descubrir la mejor manera de lidiar con los cuadros de ansiedad que sufre desde que se convirtiera en una estrella de cine.

"Me encantaría ir a terapia pero me agobia un poco. He estado hablando con mucha gente sobre el tema y no estoy seguro, porque en el fondo creo que me gusta la sensación, los picos de angustia y lo que siento cuando estoy pasando por un ataque de ansiedad. Afortunadamente, los episodios de depresión no suelen durarme mucho", reveló el actor al periódico The Daily Telegraph.

No cabe duda de que la vida del intérprete dio un giro radical tras saltar a la fama con el personaje del vampiro Edward Cullen en la saga 'Crepúsculo', unos cambios que no fueron fáciles de asimilar en un primer momento debido a la presión que sentía por sus altos niveles de popularidad.

"Al principio estaba un poco estresado porque mi vida cambió totalmente y tuve que dejar de hacer muchas de las cosas que solía hacer. Pero una vez que lo superé hace uno o dos años, simplemente acepté que mi vida es algo diferente y, de hecho, casi no recuerdo cómo era antes. Así todo es mucho más fácil de sobrellevar", confesó Robert.