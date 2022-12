Robert Pattinson repasa sus mejores escenas de sexo

A pesar de la timidez que siempre le ha caracterizado a la hora de lidiar con la prensa, el actor británico Robert Pattinson no ha dudado en desvelar públicamente que la tórrida secuencia que comparte con Julianne Moore en la película 'Map to the stars' -en la que ambos practican sexo en el asiento trasero de un coche- supuso una de las experiencias más "maravillosas" de su carrera, aunque todavía recuerda con angustia lo mucho que "sudó" en un espacio minúsculo y carente de ventilación.

"Creo que compartir esas escenas con las dos [haciendo referencia a Julianne Moore y Juliette Binoche, con quien rodó una secuencia similar en 'Cosmopolis'] fue un sueño hecho realidad, pero si tuviera que elegir una de las dos, me quedaría con Julianne. Fue una experiencia maravillosa para mí compartir algo tan íntimo con ella, a pesar de que acabamos sudando demasiado en ese coche tan pequeño", aseguró el protagonista de 'Crepúsculo' a los medios congregados en la presentación de la cinta, celebrada en el Festival de Cannes.

Publicidad

El paso de Robert Pattinson por la exitosa saga vampírica también le reportó alguna que otra escena subida de tono con su entonces pareja, la actriz Kristen Stewart, pero ni siquiera esos bonitos recuerdos le animarían a ponerse de nuevo en la piel del inquietante protagonista Edward Cullen, ya que se ve demasiado "mayor" para retomar el papel que le lanzó al estrellato.

"No podría volver a hacer una nueva película de 'Crepúsculo'. Soy demasiado mayor para un personaje de esas características, y ahora tengo demasiados retos en el horizonte como para mirar al pasado", apuntó en conversación con la revista Variety.

Entre esos desafíos cinematográficos, se encuentra la necesidad de protagonizar una secuencia de sexo automovilístico carente de anécdotas para el olvido, ya que al exceso de transpiración que sufrió el intérprete durante el rodaje de 'Map to the stars' se une la claustrofobia que caracterizó la filmación -hace dos años- de los momentos íntimos que vivió con la citada Juliette Binoche en 'Cosmopolis'.

"Fue una de las escenas más extrañas que he rodado en mi vida, porque en esa limusina no había espacio suficiente para nosotros y para las cámaras. Juliette no paraba de golpearse la cabeza con el techo del vehículo y yo no podía contener la risa. Todavía no sé cómo acabamos proyectando tanto erotismo", revelaba Pattinson al diario USA Today.