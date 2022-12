Robert Pattinson está harto de Hollywood

A pesar del éxito que ha cosechado con su carrera en el cine, el actor Robert Pattinson -quien hace un año vendió su mansión de Los Ángeles por 6,3 millones de dólares (casi 4 millones de euros)- ha comenzado a tener la sensación de que es hora de abandonar la ciudad para probar suerte en otros lugares.

"Si eres del tipo de persona que necesita un pequeño empujón para empezar algo nuevo, entonces Hollywood no es el lugar adecuado para ti. Creo que ya estoy harto de Los Ángeles, me he dado cuenta a lo largo de las últimas semanas", confesó el intérprete al suplemento Radar del periódico The Independent.

Lo único que le queda ahora por decidir a Pattinson antes de abandonar su vida en Hollywood es cuál será el lugar más indicado para establecer su nuevo hogar, para lo que cuenta con un amplio abanico de posibilidades, entre las que destaca su Londres natal.

"Creo que necesito pasar algo de tiempo en Londres, o viajar un poco. Llevo unos 6 años en Los Ángeles y empieza a ser raro. Cuanto más tiempo pasas aquí, especialmente como actor, mayor es la sensación de que necesitas estar aquí, de que te perderás algo si te marchas. Pero no es una sensación real. Es una ciudad divertida, pero aquí es como si siempre estuvieras de vacaciones. Vivo con esa sensación desde que tenía 22 años", concluyó.