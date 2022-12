Robert Pattinson, encantado con la participación de su hermana en 'Factor X'

A pesar de que ya ha cantado en público más de una vez y de que actualmente se encuentra inmerso en la grabación de su propio álbum, el que fuera protagonista de la saga 'Crepúsculo', Robert Pattinson (28), se quedó atónito al ver a su hermana mayor Lizzie (31) presentarse recientemente a las audiciones de la versión británica del concurso musical 'Factor X', donde dejó boquiabiertos a los jueces del programa.

"Estoy increíblemente orgulloso de ella. Yo nunca habría tenido las p****as de hacer algo así, nunca, ni en un millón de años. No me puedo creer que lo haya hecho. Es alucinante", confesó el actor a la revista Grazia Daily.

Publicidad

Aunque Lizzie Pattinson ya se había creado un nombre propio en el mundo de la música con su éxito 'Let the Sunshine In' en 2003 y además había participado en varios temas de las bandas sonoras de la serie de películas vampíricas haciendo los coros, desde el principio dejó clara su intención de desarrollar su carrera lo más alejada posible de la fama de su cinematográfico hermano.

"[En el concurso] no mencionó su relación con Robert Pattinson ni a los jueces ni a los productores. Para ella es muy importante no convertirse en 'la hermana de Rob'", aseguraba una fuente al periódico Daily Mirror.