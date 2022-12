Robert Pattinson desearía tener 'más autoestima'

El británico Robert Pattinson siempre ha sentido que necesitaba probarse tanto personal como profesionalmente, razón que señala para explicar su capacidad de mantenerse siempre "con los pies en la tierra", aunque admite que tener una mayor autoestima le habría ayudado en circunstancias puntuales, como en su traumática ruptura con Kristen Stewart.

"Siempre he tenido la sensación de que necesitaba probarme a mí mismo: como actor, como estrella, como persona. Esa podría ser la razón por la que he conseguido mantenerme con los pies en la tierra. Aunque a menudo he deseado tener un ego más grande porque quizá me habría ayudado a hacer frente a todas las cosas que ocurrían a mi alrededor", confiesa el intérprete -prometido con la cantante FKA twigs- en la revista alemana Jolie.

Pero quien seguro que derrochará confianza será el hijo de Pattinson cuando decida tenerlo, ya que el actor está convencido de que su vástago será una persona segura de sí misma a la que no le afectará la fama de su padre.

"Estoy seguro de que tendré un hijo genial y seguro de sí mismo. Él o ella probablemente me mirará todos los días y pensará: '¿Por qué este tío es tan raro y cascarrabias?'".