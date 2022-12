Robert Pattinson, con ayuda de sus perros, trata de superar ruptura con Kristen Stewart

El protagonista de 'Crepúsculo' no puede olvidar a Kristen Stewart a pesar de que fue él el que decidió romper la relación tras enterarse de que la actriz había retomado contacto con el director de 'Blancanieves y la leyenda del cazador', Rupert Sanders, con quien vivió hace unos meses una breve aventura.

Por ello, para tratar de superar su pena y sobre todo para tratar de conseguir olvidar, el actor ha decidido volcarse en sus perros.

"Rob espera poder trabajar en su música próximamente pero mientras tanto se dedica a pasar tiempo con Bear y Bernie. Suena gracioso pero está muy unido a esos perros. Ha recibido mucho apoyo y amor de su parte durante el proceso de ruptura", contó una fuente a HollywoodLife.

Parece ser que Pattinson no es una persona de muchas palabras, quizá de ahí venga su estrecho lazo con sus perros, porque con sus amigos ha preferido utilizar la estrategia de la discreción y no compartir con ellos sus verdaderos sentimientos.

"Al contrario de lo que Kristen piensa, Rob no se está tomando esta ruptura a la ligera. Simplemente no muestra sus emociones abiertamente. Es un chico introvertido, especialmente cuando se trata de relaciones. No es el típico que te cuenta todo lo que está pasando. Es muy inglés, por lo que es muy reservado", añadió el informante.



Por: Bang Showbiz