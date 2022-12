Robert De Niro venera la obra de su padre

El veterano actor Robert De Niro quedó muy sorprendido cuando su padre, el artista abstracto Robert De Niro Sr. -fallecido en 1993- aceptó colgar sus cuadros en los locales propiedad del reputado intérprete; sorpresa que aumentó cuando su padre aceptó también encargarse del diseño de los menús de uno de los restaurantes, el Tribeca Grill de Nueva York.

"Quería mostrarle al mundo el trabajo de mi padre, darle a conocer como se merece, y da la casualidad de que tengo una serie de restaurantes y un hotel donde hay espacio de sobra para colgar muchos de sus cuadros. Al principio ni siquiera pensé que mi padre aceptaría diseñar los menús de Tribeca Grill, y mucho menos que me fuera a permitir utilizar sus cuadros cuando se lo pregunté, porque era muy particular. Pero resulta que dijo que sí, e incluso los colocó él mismo en las paredes", explicó el veterano intérprete en el programa 'The Daily Show'.

En la actualidad el oscarizado actor dedica su tiempo a trabajar en el documental 'Remembering the Artist, Robert De Niro, Sr.' entorno a la figura de su padre, de quien heredó el nombre y, sin lugar a duda, su faceta más artística. En la cinta su hijo trata de arrojar algo de la luz sobre la personalidad del pintor, además de rememorar algunos de los detalles que descubrió después de su fallecimiento y que le conmovieron profundamente.

"Me sorprendí mucho al enterarme de que solía ir cada semana al restaurante con un par de amigos para sentarse en uno de los reservados y observar con orgullo que su trabajo estaba por todas partes. Me hizo muy feliz enterarme de eso, especialmente porque seguimos utilizando los menús que él diseñó, y eso es algo que no cambiaré jamás", añadió.

Aunque hace ya años que Robert tuvo que despedirse para siempre de su padre, el apoyo que su progenitor le ofreció durante toda su vida continúa siendo uno de los mayores orgullos de la estrella, sumado a la certeza de que siempre se sintió muy orgulloso de la carrera cinematográfica de su hijo.

"Por supuesto que estaba orgulloso de mí. Puede que en algunas ocasiones deseara haber tenido él también este tipo de éxito, pero siempre fue un padre cariñoso, que se sentía muy contento por mí, y eso es lo más importante", concluyó.