Robbie Williams se considera 'medio homosexual'

El cantante británico siempre ha presumido de la felicidad que le brinda su idílico matrimonio con Ayda Field y, sobre todo, de las experiencias paternales que vive a diario con su pequeña Theodora Rose, por lo que sorprende que el intérprete se declare ahora parcialmente 'homosexual' por una afición al teatro musical que, en su opinión, forma parte inherente de la identidad de su público gay.

"La verdad es que me encantaría protagonizar mi propio musical, para satisfacer así ese 49 por cierto de mi ser que es claramente gay. Soy medio homosexual porque siempre he sentido una atracción especial hacia todo lo que implique dramatismo, pero he de decir que en lo relativo al sexo soy claramente heterosexual", bromeó el intérprete en una entrevista al diario Daily Star, en la que también reveló que no le importaría que la obra de teatro estuviera inspirada en sus propias vivencias.

"No sé quién podría hacer de mí en un musical basado en mi propia vida, así que tendría que ser yo el protagonista. Si alguien tiene una idea mejor, que la comparta conmigo, y así yo me centraré en escribir las canciones", añadió.

El artista británico es consciente de que sus referencias a la comunidad homosexual pueden engrandecer su ya desmentida leyenda de que es bisexual -unas especulaciones que surgieron cuando los chicos de Take That solían recorrer locales de la escena gay en la década de los 90-, por lo que no duda en complementar sus declaraciones con una anécdota de la estable vida cotidiana que define su relación con su adorada esposa, quien está convencida de que Robbie debería dejar de teñirse el pelo y lucir todas sus canas con orgullo.

"Mi mujer dice que las canas me quedarían muy bien y que debería dejar los tintes de pelo. No sé, por ahora a mí me parece que el pelo gris es demasiado aburrido para una estrella de la música", aseguró.

Por: Bang Showbiz