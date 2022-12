Robbie Williams quiere que su próximo hijo sea varón

El extrovertido Robbie Williams y su mujer Ayda Field esperan su segundo hijo juntos -ya son padres de Theodora 'Teddy' Rose, de 20 meses-, un bebé del que aún se desconoce el sexo, pero el cantante no oculta su deseo de que sea varón, aunque asegura que si fuera una niña, también sería "genial".

"No sabemos si es niño o niña, pero lo descubriremos. Si tenemos una niña, será genial, pero me haría ilusión un niño. La última vez dije que mientras esté sano, me da igual lo que sea. Entonces descubrimos que esperábamos una niña y fue una emoción muy extraña. Pensé: '¿Qué voy a hacer con una niña?", señaló al periódico The Sun.

La pareja quiere descubrir el sexo del bebé del mismo modo en que lo hicieron con su primera hija, pero Robbie está decidido a ser más organizado en esta ocasión.

"Con Teddy, el doctor nos dio un sobre que contenía el sexo del bebé. Fuimos a cenar y el plan era abrirlo al final de la velada, pero mi mujer olvidó el sobre. Creo que esta vez haremos lo mismo, pero no nos olvidaremos de él. Creo que no podríamos hacerlo de otra manera", apuntó.

La estrella de 40 años arrancó su nueva gira esta semana, un periplo en el que no está solo, ya que Ayda, Teddy, su padre Pete Conway y su suegra se han unido a él. Desde que decidiera formar una familia han cambiado mucho sus giras y su forma de viajar, ya que su mujer y su hija son ahora su prioridad.

"Es un ambiente con mucho amor y muy seguro. Nuestra mayor preocupación ahora mismo es no viajar durante la siesta de Teddy. No tenemos tiempo para preocuparnos por nosotros o por el espectáculo. Todo ocurre tras el escenario. Por unas horas Ayda se olvida de todo, vive una montaña rusa de emociones", añadió.