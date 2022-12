Rob Lowe teme obsesionarse con su apariencia

El actor Rob Lowe (50) es consciente de su belleza, pero visita regularmente a su terapeuta para asegurarse de que no está excesivamente preocupado por su apariencia.

"Visito a un psiquiatra desde hace años, y cada seis meses o así le pregunto, así como si fuera una revisión del aceite, 'no soy un narcisista, ¿verdad?'. Los sabios de la psiquiatría me han asegurado que médicamente no tengo los criterios para serlo. El hecho de que formule la pregunta inmediatamente descarta la posibilidad de que lo sea", explicó al suplemento del New York Times.

Precisamente es su atractivo el que ha impedido al intérprete estadounidense realizar papeles "profundos o interesantes" y considera que es ahora, cuando se está haciendo mayor, cuando se siente capaz de demostrar todo lo que es capaz de hacer.

"Hay muchos prejuicios contra la gente guapa, como si no pudieran sentir dolor o tener vidas difíciles, ser profundos o interesantes. Y tampoco puedes ser nada de eso a la hora de ser actor. Estoy tratando de interpretar esos papeles ahora y me encanta. Cuando era un ídolo juvenil, era tan guapo que ni yo me hubiera tomado en serio", señaló.

Sin embargo, Rob reconoce que antes de saltar a la fama era un "empollón" al que nadie consideraba "cool".

"Mi secreto más oscuro es que era un empollón en el colegio. Me gustaba el teatro y estudiar. No era muy bueno en deportes. No fui 'cool' hasta que me hice famoso y eso es algo que nunca olvido", añadió.