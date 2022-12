Rob Lowe dejó la bebida para serle fiel a su mujer

Pese a haber protagonizado sonados escándalos a finales de la década de los 80 por su adicción al alcohol, además de por la filtración de un vídeo sexual, a día de hoy el actor Rob Lowe ha conseguido dejar atrás ese mundo de excesos, un cambio radical de vida en el que jugó un papel fundamental su deseo de serle fiel a su esposa Sheryl Berkoff, con quien contrajo matrimonio en 1991.

"Cuando conocí a mi esposa Sheryl era la primera vez en toda mi vida que intentaba ser monógamo, algo que sinceramente no estaba a mi alcance en aquel momento. No fui capaz de conseguirlo. Pero sí que hizo que me replanteara la manera en que estaba viviendo", confesó a la revista Haute Living el intérprete, cuya adicción a la bebida y al sexo acabaron llevándole a ingresar en rehabilitación a finales de los 90 en un intento por reconducir su vida.

En la actualidad Rob puede presumir de haber conseguido permanecer sobrio durante un periodo de tiempo sustancial.

Pero aunque esté disfrutando de uno de sus momentos de mayor estabilidad a nivel personal, el actor parece haber abandonado de una vez por todas su deseo de labrarse una carrera en el mundo de la política, debido en gran parte al desencanto que le provoca el funcionamiento del sistema gubernamental estadounidense.

"El tono de la política en este país es demasiado grosero, no se me ocurre otra palabra. Así que presentarme o hacer campaña sería algo difícil. Por primera vez en mi vida ya no tengo en mente la idea de ser candidato, por triste que eso sea", declaraba recientemente Rob al periódico New York Times.

Por: Bang Showbiz