Rob Kardashian da consejos a su hermana Kim para sobrellevar las náuseas

Rob Kardashian ha retomado su actividad en las redes sociales tras casi un mes de parón para ofrecer a su hermana Kim -que espera su segundo hijo junto a su marido Kanye West- una serie de consejos sobre cómo sobrellevar las náuseas propias del embarazo.

"Creía que esto de las náuseas se habría terminado ya", comentó Kim en un tuit, a lo que Rob no tardó en responder: "Te envío una nota de voz que debería ayudarte".

Minutos después la estrella del programa 'Keeping Up with the Kardashians' publicó un nuevo mensaje pidiéndole permiso a su hermano para compartir su nota de voz con todos sus seguidores: "¿Puedo colgarla? Creo que a la gente le encantará escuchar las notas de voz que me mandas".

Aunque no se entiende exactamente qué dice Rob en la grabación, sí se puede distinguir la parte en la que hace referencia a un trozo de la canción 'Hard Work' de French Montana, exnovio de su hermana Khloé, que reza: "¡El trabajo duro tiene recompensa!".

El bonito intercambio de mensajes entre los hermanos se ha producido unas semanas después de que Rob comparara a Kim con "la zo*ra de la película 'Perdida', unas fuertes declaraciones que los allegados al clan Kardashian disculparon asegurando que solo se trataba de una broma.

"Tiene un sentido del humor un poco raro y cuelga cosas raras que luego borra, así es él", explicaba una fuente cercana a la familia a la revista People.