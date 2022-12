Rob Kardashian comienza su proceso de recuperación: quiere un coach personal las 24 horas del día

El hermano de la famosa Kim Kardashian, Rob (28), se encuentra recluido desde hace meses luchando contra la depresión y el sobrepeso, pero parece que por fin está decidido a poner freno a su estado de autodestrucción con la ayuda de un 'coach personal'. El hijo de Kris Jenner quiere que su entrenador viva con él para que durante todo el día le ayude a sentirse mejor consigo mismo, a perder peso y a encauzar de nuevo su vida.

"Es un momento decisivo para Rob, y él lo sabe. La buena noticia es que dice que va a aceptar la ayuda que su familia le está ofreciendo. Quiere poner su vida de nuevo en marcha. Se da cuenta de que va a tener un montón de trabajo, pero él le está diciendo a todo el mundo que está listo para hacerlo. Está de acuerdo con meter un coach personal a vivir con él para ayudarle con su dieta y entrenamientos, así que eso ha dado muchas esperanzas a todo el mundo. No es la primera vez que ha hecho promesas de este tipo, por lo que solo lo creerán cuando lo vean. Pero tienen esperanzas y van a hacer lo que sea para apoyarlo", contó una fuente cercana a la web HollywoodLife.com.

Todo esto seguro que alegra a sus familiares, quienes ya habían mostrado en distintas ocasiones su preocupación por la situación en que se encontraba. Sobre todo porque se negaba a aceptar cualquier tipo de ayuda.

"Rob tiene una ansiedad social extrema, no tiene buena salud y no está haciendo nada para recuperarse. Toda la familia Kardashian y Jenner está muy preocupada por él, pero simplemente no saben lo que hacer. Se niega a hacer terapia o a buscar ayuda. Tiene su propio dinero todavía, ya que gasta muy poco. Ellos sienten que lo han intentado todo pero hasta que Rob quiera ayuda es prácticamente imposible que ellos le puedan ayudar", señalaba otro informante al mismo medio días atrás.