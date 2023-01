Rita Ora ya perdió la cuenta de las veces que ha mostrado sus senos accidentalmente

La cantante Rita Ora ha perdido la cuenta de todas las veces que ha acabado enseñando más de la cuenta por culpa de los vertiginosos escotes que le gusta lucir durante sus apariciones públicas, aunque no es algo que le preocupe demasiado.

"Es divertido. Es algo que me pasa muy a menudo, así que no soy una paranoica al respecto. Acabas perdiendo la cuenta de cuántas veces te ha sucedido. No pasa nada, en cuestiones de moda siempre tienes que correr riesgos. Esos son los riesgos que yo he corrido y me siento orgullosa de ellos. Desde el principio de mi carrera siempre he sido del tipo de chica que lleva lo que quiere. Todo gira en torno a ser tú misma. Me siento cómoda con lo que llevo", explicó la intérprete al periódico The Sun.

Uno de los últimos modelitos más atrevidos que ha lucido Rita fue un vestido de Versace Atelier con un profundo escote que se puso para ir de fiesta con unos amigos, el cual le dio más de un quebradero de cabeza para conseguir colocarlo de forma que no revelara sus atributos antes de salir a la calle.

"¡Tuve que asegurarme de que todo estuviera en su sitio!", añadió.

Por: Bang Showbiz