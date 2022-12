Rita Ora y Charli XCX 'sobrevivieron' a una extraña noche de fiesta

La bonita amistad que une a Rita Ora y a la joven Charli XCX no nació mientras trabajaban en su sencillo 'Doing It' en el estudio de grabación, sino durante una noche loca en Chicago en la que terminaron colándose en una fiesta que no resultó ser lo que ellas esperaban.

"Tuvimos una noche de fiesta muy rara, básicamente fuimos a una fiesta rarísima en una casa en Chicago, que era... Creo que todo el mundo tenía 19 o 18 años. Rita llevaba un abrigo de piel azul hasta los pies con unos shorts debajo, y estaba nevando. Y yo llevaba puesta una boina, parecía un detective privado", explicó Charli en exclusiva a BANG Showbiz.

Publicidad

Al comprobar que el ambiente de la velada no era precisamente el que ambas esperaban, Rita y la joven rapera procedieron a adueñarse de la cocina donde pasaron el resto de la noche escuchando música británica, para desconcierto del resto de invitados.

"Básicamente nos apoderamos de la cocina y nos dedicamos a poner música grime toda la noche. Todo el mundo estaba en plan: '¿Qué está pasando ahí?'. Era muy raro. Fue una noche rara, divertida y muy extraña.

Desde aquella desastrosa fiesta, las dos cantantes han ido cultivando un estrecho vínculo basado en sus experiencias comunes como estrellas y en el hecho de que en ocasiones ambas se sienten fuera de lugar en Estados Unidos.

"La quiero muchísimo. Cuando nos juntamos es maravilloso porque [Rita] está loca y me parece que yo puedo estarlo también a veces. Es agradable tener a alguien que también sea de Reino Unido y actuar como dos bichos raros británicos juntas. Es maravillosa, la quiero muchísimo y es una chica muy divertida", declaró.