Rita Ora teme que un fan pueda matarla

La cantante Rita Ora siempre ha tratado de recompensar a sus fans por el cariño que le brindan exhibiendo ante ellos su faceta más desenfadada, pero en ocasiones la artista tiene la sensación de que algunos admiradores pueden perder el control si ella no establece unos límites, hasta el punto de querer acabar con su vida.

"Está muy bien que mis fans me quieran, por supuesto, y yo siempre trato de ser atenta con ellos, pero hay una persona en Nueva York que me da miedo. Estuvo siguiéndonos a todas partes y no tengo ni idea de cómo sabía dónde iba a estar en todo momento, pero lo sabía. Esta persona me pedía fotos constantemente; un día que estaba lloviendo se le cayó la cámara al suelo por un forcejeo y reaccionó de forma muy agresiva. Nunca he visto a nadie enfadarse tanto. Fue muy raro. Das a la gente lo que quiere y ellos pierden el control y quieren matarte", confesó la estrella del pop al diario Daily Star.

La cantante británica -que mantiene una sólida relación con el popular DJ Calvin Harris- admite sentirse bastante incómoda, y en ocasiones "amenazada", por la multitudinaria presencia de sus fans más leales, lo que no impide que siempre se las arregle para proyectar optimismo y naturalidad en todas sus apariciones públicas.

"De momento no me preocupo demasiado [por mi seguridad personal], siempre digo la verdad cuando me entrevistan, pero es algo que yo controlo. Quiero decir que me abro tanto como quiero, y si no quiero que la gente sepa algo simplemente no hablo de ello. Así se evita que salgan ciertas historias en la prensa. Soy como soy y no pienso cambiar por culpa de las circunstancias, aunque pueda sentirme amenazada en ocasiones", sentenció Rita Ora.