Rita Ora recuerda su adolescencia rebelde

La cantante Rita Ora ha recordado sus días de adolescente, en los que creció en el oeste de Londres, donde frecuentaba fiestas y discotecas sin que sus padres -la psiquiatra Vera y el dueño de pub Besnik- se enteraran dónde estaba su hija.

"Me rajaba las camisetas, era muy punk y no muy limpia. Y llevaba el pelo rubio, las cejas muy oscuras, pintalabios rojo, y un montón de anillos malos que me ponían los dedos verdes. Y no solía oler muy bien... Pero mis amigos y yo éramos muy rebeldes. Siento que viví mucho cuando no debería haberlo hecho", cuenta Rita en el número de julio de la revista Marie Claire.

La cantante (24), que acaba de ser confirmada como integrante del jurado de la próxima edición de la versión británica de 'Factor X', ha sido siempre muy impulsiva, por lo que ha tenido que aprender a ser paciente para desarrollar una carrera en el negocio de la música.

"Tuve que tener mucha paciencia. Porque ha habido noches en las que quería tirarme de los pelos, sacar mi música gratis y decir que le j***n a todo el mundo. Pero luego recapacitaba y me decía: 'No, sé inteligente, ten estrategia'. Hay muchas formas de hacer las cosas y salirte con la tuya. Si voy a ser Rita Ora, voy a ser la p**a Rita Ora. No es quién está en mi disco, o quién colabora, o los nombres. Se trata de un cuerpo sólido de trabajo que pueda llamar mío", concluyó la artista.