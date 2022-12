Rita Ora quiere trabajar con Zayn Malik

Rita Ora también es humana y por ello "no diría que no" a trabajar con Zayn Malik, quien en marzo pasado abandonó, para escándalo de muchos, el grupo británico One Direction, formado ahora por Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson y Niall Horan.

Rita -que se encuentra actualmente dando los últimos retoques a su segundo álbum- estaría más que feliz de trabajar con Zayn, siempre que la canción fuera la adecuada; sobre todo desde que se ha teñido el pelo de verde, el mismo color que luce el novio de Rita, Ricky Hill.

"Tiene el mismo color de pelo que mi novio. Mi chico lo tuvo primero. ¿Sabes qué?, respeto a la gente que trabaja. Respeto a la gente que hace su música. Pero nunca diré que no. Sabes que me encanta la música. Todo depende de la canción", se sinceró la estrella en la emisora británica Kiss FM.

Con quien ya ha colaborado ha sido con Ed Sheeran, quien ha escrito una canción sobre la amistad de ambos. Lleva por título 'Us' y estará incluida en su próximo disco.

"Está en mi álbum. Es un tema increíble. Se llama 'Us' y es una canción preciosa", contaba Rita.

Pero de todos, ¿quién es su artista favorito?

"Katy Perry... ¡solo porque la conozco personalmente!".