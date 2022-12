Rita Ora estuvo a punto de morir en un accidente de coche mientras rodaba un videoclip

La cantante Charli XCX -cuyo verdadero nombre es Charlotte Aitchison- estuvo a punto de morir al estrellar el coche en el que viajaba junto a Rita Ora mientras rodaban el videoclip del tema 'Doing It' en el desierto.

"Estuve cerca de matarnos a las dos cuando estrellé la especie de camioneta para Barbies en la que viajábamos en medio del desierto. Ni siquiera tenía airbags. Era una camioneta vieja, ¡una trampa mortal! Pero conseguimos contarlo y el vídeo, que es impresionante, se estrenará esta semana", explicó Charli al periódico Metro.

Por suerte para las dos jóvenes, el accidente se saldó sin mayores consecuencias ni lesiones físicas que pudieran impedir a Rita acudir a la alfombra roja del estreno el próximo mes de febrero de la esperada película 'Cincuenta sombras de Grey' -en la que interpreta a la hermana del atormentado multimillonario Christian Grey-, una nueva aventura profesional en la que cuenta con todo el apoyo de su compañera de dueto.

"Va a bordarlo. En el set de rodaje de 'Doing It' tuvimos que actuar un poco y yo estaba alucinando, no podía evitar pensar: 'No tengo ni idea de cómo hacer esto'. Pero ella lo bordaba, de verdad. Es maravillosa y creo que va a hacerlo genial en la película", añadió.