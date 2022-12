Rita Ora es la mayor fan de 'Cincuenta sombras de Grey'

La cantante Rita Ora no puede evitar ocultar su entusiasmo por haber participado en la película 'Cincuenta sombras de Grey' -adaptación cinematográfica de la obra de E. L. James'- en la que interpreta a Mia Grey, pero no solo por formar parte del polémico filme sino porque ella misma es fan de la saga al completo, formada también por 'Cincuenta sombras más oscuras' y 'Cincuenta sombras liberadas'.

"Tengo los tres libros, soy una de sus mayores fans. En el primer libro mi personaje no aparece mucho. Siempre me han preguntado, '¿puedes hacer un minicameo?' Nunca me han hablado de que fuera un personaje secundario. Pero por qué no formar parte de la película más grande que va a estrenarse en 2015, ¡aunque solo sean 10 segundos o 90 segundos!", aseguró la artista en la emisora Capital FM.

Publicidad

Rita solo tiene tres líneas en la película pero no le importa, pues sabe que esta oportunidad le puede abrir las puertas de la meca del cine en un futuro.

"[¿Qué si hablaba inglés americano en la cinta?] ¡No! En la película hablo en francés. Sinceramente, no quiero que empecéis a debatir sobre ello, porque es solo un pequeño segundo, ¿vale? Me ha dado muchas oportunidades para hacer otras cosas en Hollywood", añadió la cantante.