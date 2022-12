Rita Ora cree que Taylor Swift es 'increíble'

Por mucho que compitan en las listas de éxitos, la cantante Rita Ora no tiene reparos en elogiar el trabajo musical de Taylor Swift, de quien destaca su "increíble" talento para componer números uno.

"Creo que es una de las más increíbles cantautoras de su generación. Y no lo digo por decir. Adoro su música y me gusta lo que ella representa", declaró a la web Noisey.

Estas buenas palabras podrían sorprender a más de uno ya que actualmente Taylor mantiene una relación con el exnovio de Rita, Calvin Harris, con quien precisamente no terminó muy bien.

Sin embargo, la idea de Rita es que todas las mujeres de la industria musical han de apoyarse las unas a las otras, por eso no duda en elogiar públicamente a sus compañeras.

Y todo viene de cuna. A Rita su madre le enseñó a tratar con respeto a otras personas y es una lección que nunca ha olvidado. Es más, es un mensaje que quiere esparcir.

"Respetas a la gente que lo merece, como Beyoncé o Madonna. Cuando Madonna estaba con su último álbum, yo fui una de las primeras personas en publicar mi apoyo en Instagram. No te enfrentes a ella debido a su edad. Apoyo a las mujeres y eso vuelve a ti. A mí me encantaría tener ese apoyo. Hay una línea muy fina entre creer en ti misma y ser una jodi** gilipo**as. Yo no piso a nadie. Lo aprendí de mi madre: respeta a la gente, sé agradecida y cree en ti misma porque nadie lo hará hasta que no lo hagas tú primero".