Rita Ora apuesta por la coordinación cromática

Rita Ora no tiene miedo a las combinaciones arriesgadas, y encontrarse en una de las capitales de la moda como es Nueva York no hace más que alentar su espíritu aventurero, lo cual no quiere decir que siempre acierte. El último experimento de la cantante consiste en apostar por la coordinación extrema de colores, con un conjunto basado en los tonos rojos y azules, formado por un top de cuello bebé y unos pantalones de cuero que decidió lucir con la cremallera a medio cerrar.