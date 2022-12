Riley Keough relevó a su perro como portador de los anillos el día de su boda

La actriz Riley Keough -nieta de Elvis Presley e hija de Lisa Marie Presley y Danny Keough- y su pareja Ben Smith-Peterson estuvieron encantados de que su familia tuviera un importante papel el día de su boda, a pesar de que uno de los que estaba previsto que tuviera más protagonismo, su bulldog francés Grubs, tuvo que ser relevado de su tarea de portador de anillos por haberse portado mal durante las pruebas.

"Todos nuestros hermanos estuvieron en la boda. El hermano de Ben y mi hermana fueron nuestros padrinos, mi hermano fue uno de los padrinos de Ben y mis hermanas llevaban las flores. Grubs terminó portándose mal durante los ensayos por lo que decidimos que ya no podía ser el perro portador de los anillos, lamentablemente. ¡Fue muy travieso!", contó la actriz a la revista HELLO!

A pesar de que planearon su gran día juntos -se casaron a principios de este mes en Napa (California)- ambos pudieron darse sorpresas el uno al otro.

"Ben me sorprendió con una canción y yo le sorprendí a él con un par de votos que él no conocía. La sorpresa de él fue mucho mejor. Mi dama de honor Abbey me sorprendió cantando 'Believe' de Cher, y fue realmente gracioso. Creo que la mitad de la gente que estaba ahí pensó que lo estaba haciendo en serio y eso fue lo más gracioso de todo", contó Riley.

Algunos de los invitados que acudieron al enlace fueron Kristen Stewart, Zoe Kravitz y Cara Delevingne.

Riley y Ben se conocieron en el set de 'Mad Max: Fury Road'.