Rihanna y Drake alimentan los rumores de romance

Aunque en un principio negaban su relación , parece que la cantante Rihanna y el rapero Drake ya no tienen ningún problema en demostrar su amor abiertamente, ya que el martes por la noche fueron vistos de la mano cuando se dirigían a la discoteca Club Entourage de Manchester, tras el concierto que el cantante ofreció en la ciudad.



Después de disfrutar de la fiesta la pareja continuó la noche alquilando una bolera entera en la que permanecieron hasta las 4 de la madrugada, según informa el portal TMZ.



Esta no es la primera vez que los artistas son vistos en actitud cariñosa desde que se conoció su relación, ya que el lunes por la noche acudieron juntos al club londinense Cirque Le Soir -donde se les vio besarse apasionadamente - y el domingo disfrutaron de una romántica cena en el restaurante Nobu del barrio de Mayfair, en la capital británica.



" Ya no hay dudas sobre su romance . Rihanna y Drake pasaron la noche entera con la lengua de uno en la garganta del otro, y no parecía que les importara mucho que les estuviesen mirando", revelaba un testigo presente en Cirque Le Soir.