Rihanna votaría por Kanye West si se lanza de presidente de EE.UU.

La cantante Rihanna no tiene ningún reparo en admitir que votaría a Kanye West -quien bromeó sobre la posibilidad de postularse como candidato a la Casa Blanca durante su discurso tras recibir el premio honorífico Michael Jackson Video Vanguard en la gala de los MTV VMAs- si se presentara a las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

"Si algunas personas son capaces de votar a [Donald] Trump, ¿por qué no votar a Kanye? Pude ver su discurso y me encantó. Su discurso fue increíble", señaló la artista, que no acudió a la entrega de premios, en el programa 'Entertainment Tonight'.

Publicidad

El rapero esperó hasta el final de su discurso para dejar caer la noticia de su posible candidatura a las elecciones.

"Si mi abuelo estuviera aquí en este momento, no me dejaría dar marcha atrás. No sé que es lo que puedo llegar a perder después de esto. Pero no me importa, porque no se trata de mí. Se trata de ideas hermano. Nuevas ideas. Gente con ideas. Personas que creen en la verdad. Y sí, como probablemente habréis imaginado, ¡he decidido presentarme a presidente en 2020!", reveló Kanye en su discurso.

Este anuncio hizo que Miley Cyrus comentara a continuación: "Guau, ahora sabemos lo que ocurre a Kanye West cuando fuma marihuana".