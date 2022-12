No hay excusa posible para llevar ese abrigo, Rihanna. Solamente te salvaría el hecho de estar en el Polo Norte, pero como no es el caso y los cánones del buen estilismo no contemplan que un abrigo plumas de tres cuartos y de color 'verde-bolsa-de-basura' pueda ser utilizado como prenda, tenemos que suspender tu modelo.