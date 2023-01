Rihanna se siente atraída por los hombres 'con mucha cultura'

No hay nada que atraiga más a la cantante Rihanna en un hombre que una inteligencia y un conocimiento cultural que puedan ayudarle a expandir sus propios horizontes.

"Me van los chicos con mucha cultura. Es algo que me intriga. No es necesario que tengan ningún título, pero tienen que hablar otros idiomas o saber cosas sobre otras partes del mundo o sobre historia o sobre ciertos artistas o músicos. Me gusta que me enseñen cosas", revela la intérprete a la revista T.

Ahora mismo Rihanna está soltera y sin compromiso a pesar de que en los últimos meses se le ha relacionado sentimentalmente con varios famosos porque no está dispuesta a darle a ningún hombre toda su atención.

"Los chicos necesitan atención. Necesitan que les mimes, necesitan una pequeña dosis de autoestima cada cierto tiempo. Soy capaz de dársela a mi familia o cuando trabajo, pero no estoy dispuesta a dársela a ningún hombre ahora mismo", añade.

Rihanna ha reconocido anteriormente que no es del tipo de mujeres que mantienen relaciones sexuales con un hombre sin compromiso de por medio porque le hace sentirse "vacía y culpable".

"No he estado acostándome o viendo a nadie. No quiero tener que despertarme al día siguiente sintiéndome culpable. Por supuesto que me entran ganas, soy una mujer, soy humana, quiero tener sexo. Pero qué se supone que voy a hacer, ¿encontrar a un chico mono que me parezca que va a ser divertido para una noche y despertarme al día siguiente sintiéndome vacía y culpable?", explicaba la cantante en el número de noviembre de la revista Vanity Fair.