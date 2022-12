Rihanna se relaja viendo realities en televisión

La cantante Rihanna encuentra en la televisión la distracción necesaria cada vez que busca relajarse y alejarse durante unas horas de sus obligaciones profesionales.

"Me encantan los realities. Soy tremenda. Me gusta 'Love & Hip Hop' y 'Bad Girls Club'. Es ridículo. Te olvidas de la televisión cuando estás trabajando, pero te salva la vida cada vez que llegas a tu habitación de hotel. Lo que más me suele apetecer es ver la televisión. Veo lo que sea", afirma la cantante en la revista Grazia.

Pero su relación con el mundo audiovisual va más allá, ya que la cantante de 27 años ha tenido pequeños papeles en películas como 'Battleship', 'Juerga hasta el fin' y 'Annie', y un papel de mayor peso en la cinta animada 'Home', donde comparte cartel con Jennifer Lopez. Aunque Rihanna quiere más.

"Actuar es nuevo para mí, pero me gustaría hacer algo más, desde luego. Es un mundo muy grande y hay mucha gente muy buena en él. Creo que es algo que te tienes que tomar en serio y es algo que estaría dispuesta a tomarme en serio", asegura.

No es extraño ver a Rihanna embarcada en nuevos proyectos, no en vano siempre ha reconocido que le aburre hacer constantemente lo mismo.

"Me encanta explorar y hacer cosas nuevas. Me aburro pronto por lo que siempre estoy pensando en qué haré después", concluye.