Rihanna prefiere no usar brasier

La cantante Rihanna siempre ha mostrado un estilo muy personal a la hora de vestir y no duda en reconocer que no utiliza sujetador como prenda interior.



"Si me pongo una camiseta no llevo sujetador, y si llevo sujetador, lo llevo sin nada más", confiesa la cantante en la edición de marzo de la edición estadounidense de la revista Vogue, en la que protagoniza por tercera vez su portada.



Esta decisión se debe solo a un factor estético, ya que para la artista barbadense la comodidad no es un requisito imprescindible en la elección de sus looks, dado que no tiene ningún problema en soportar el dolor cuando se trata de lucir las prendas que más le gustan, como por ejemplo sus altísimas botas de Yves Saint-Laurent.



"No es una cuestión de dolor, sino de compromiso. Me digo a mí misma: 'Quiero ponerme eso', y ya me preocuparé por el dolor más tarde. Ha habido noches en las que he tenido que volver a casa de puntillas porque las plantas de mis pies ni siquiera me permitían apoyarlos", explicó.



A pesar de adorar los zapatos femeninos, Rihanna siente predilección por la ropa de chico, incluso reconoce que durante su adolescencia quería cambiar los vestidos que le ponía su madre por la ropa de sus hermanos.



"Cuando tenía 13 o 14 años no quería vestir lo que mi madre quería. Mi estilo era muy de chico, y también mi comportamiento. Todos mis amigos eran chicos, me encantaba todo lo que ellos hacían. Yo quería vestir como mi hermano, era mi forma de rebelarme. Después de un tiempo mi madre lo aceptó, porque para ella era fácil vestirnos igual", añadió.



