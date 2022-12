Rihanna planea tatuarse el nombre de Drake

La polémica cantante Rihanna está contemplando la posibilidad de inmortalizar su vínculo con Drake a través de un tatuaje, que se sumaría a la colección de más de 20 diseños que ya decora su cuerpo, aunque por el momento la intérprete prefiere esperar hasta confirmar la estabilidad de su relación y la seriedad de los sentimientos del rapero, antes de grabarse el nombre de su pareja sobre la piel.

"Tendría que ser su hombre, su chico, y a ella le llevaría tiempo sentir que es la única a la que quiere, la única sobre la que puede pensar y la chica de sus sueños. Necesita estar segura de que es la única con la que él quiere estar, y que le interesa llegar a conocer", explicó una fuente cercana a la artista barbadense al portal HollywoodLife.com.

Para la cantante, tatuarse el nombre del rapero sería un gran paso ya que todos sus tatuajes tienen un significado muy importante para ella, simbolizando cada uno de los periodos o personas relevantes en su vida. Entre esos diseños se encuentra un tatuaje de la diosa Isis, en honor a su difunta abuela, Clara 'Dolly' Braithwaite, así que de continuar adelante con la idea sería la confirmación de que el canadiense se ha ganado un lugar permanente en el corazón de Rihanna.

"Su cuerpo lo significa todo para ella y todos y cada uno de los tatuajes que lo adornan simboliza algo o a alguien. Su abuela era su mundo y se tatuó debajo del pecho a su ídolo. Si alguna vez pone el nombre [de Drake] en su cuerpo, significaría que él se ha ganado su corazón, y no es algo fácil. Pero Drake ¡está camino de conseguirlo!", añadió.

Desde el año 2007, Rihanna ha confiado la elaboración de las pequeñas obras de arte que decoran su anatomía al famoso Bang Bang de Nueva York, siendo la última pieza en sumarse a la colección una cruz muy ornamentada situada en el interior de su muñeca derecha. Aunque, entre el resto de diseños, también hay una oración escrita en sánscrito a lo largo de su muslo y la palabra amor en el dedo corazón de su mano derecha, teniendo todos y cada uno de ellos un importante significado místico para la cantante.

"Mis tatuajes son todos espirituales, y muestran mi opinión acerca de la religión. Me he hecho un halcón egipcio, que se supone que representa a un dios", había declarado anteriormente al periódico The Sun.