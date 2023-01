Rihanna no cree en el sexo sin compromiso

La cantante Rihanna no es del tipo de mujeres que mantienen relaciones sexuales con un hombre sin compromiso de por medio porque a ella le hace sentirse "vacía y culpable".

"No he estado acostándome o viendo a nadie. No quiero tener que despertarme al día siguiente sintiéndome culpable. Por supuesto que me entran ganas, soy una mujer, soy humana, quiero tener sexo. Pero qué se supone que voy a hacer, ¿encontrar a un chico mono que me parezca que va a ser divertido para una noche y despertarme al día siguiente sintiéndome vacía y culpable?", explica la intérprete en el número de noviembre de la revista Vanity Fair.

Aunque en los últimos meses a Rihanna se le ha vinculado con estrellas de la talla de Leonardo DiCaprio y Travis Scott, ella todavía no ha sentado cabeza porque no está dispuesta a "conformarse".

"Los hombres están asustados de ser hombres. Creen que ser un hombre de verdad es una gilipol*ez, que si ayudan con la silla a una chica o se muestran cariñoso con ella frente a sus amigos, serán menos hombres. No se comportan como caballeros porque creen que así parecen más blandos... Las chicas se conforman con eso, pero yo no", añade.

El espíritu exigente de la intérprete ha hecho que acabe sintiéndose un poco sola, pero no por ello se arrepiente de sus decisiones.

"Puede resultar algo solitario, pero tengo tanto trabajo por hacer, que me distraigo".

Por: Bang Showbiz