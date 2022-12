Rihanna gasta 49.000 dólares semanales en tratamientos de belleza

Aunque parezca que es perfecta de manera natural, lo cierto es que Rihanna no escatima en lo que a tratamientos estéticos se refiere y semanalmente se gasta unos 49.000 dólares en someterse a una serie de programas de belleza que incluyen cuidados dermatológicos, bronceado y un técnico de pestañas. Todo ello disponible a cualquier hora del día, para que la cantante se sienta perfecta siempre.

"El experto en pestañas está disponible 24 horas al día los 7 días de la semana. No es raro que Rihanna le llame a las 11 de la noche antes de salir de fiesta. Además, se hace tratamientos láser y de oxígeno para el cutis, incluso la bioestimulación cutánea [Vampire facelift]. No es solamente su cara, se hace tratamientos láser por todo el cuerpo. Su bronceador contornea sus muslos utilizando el bronceado por aerógrafo, y también es un experto en iluminar sus abdominales", reveló una fuente a la revista LOOK.

Además de pagar 9.800 dólares semanales a su dermatólogo para que esté disponible solo con una llamada de teléfono, 4.900 dólares al experto en pestañas y 815 dólares diarios a su bronceador, Rihanna no duda en desembolsar 2.400 dólares al día para que su peluquero viaje con ella allá donde vaya y 3.200 dólares semanales para que lo haga su maquilladora, Mylah Morales.

"Tiene un grupo de expertos peluqueros a su disposición a cualquier hora, para tener un peinado actual. Solamente utiliza pelucas de pelo humano que no ha sido tratado, su último peinado costaba 11.000 dólares. Es su accesorio más importante. A Rihanna le gusta modificar su maquillaje con cada modelo que se pone y a veces se cambia hasta cinco veces al día. Mylah está siempre para ayudarla a coordinar su armario y su maquillaje", confesó.

Por: Bang Showbiz