Rihanna abandona su casa de Los Ángeles por los múltiples intentos de robo

La estrella del pop ha aprovechado su actual gira mundial 'Diamonds' para hacer algunos cambios en su vida cotidiana, como demuestra su reciente decisión de recoger todas sus cosas y marcharse del gran palacete que posee en la ciudad de Los Ángeles.

De esta forma, varios trabajadores de una empresa de mudanza fueron vistos en el inmueble de Rihanna transportando objetos y mobiliario a una furgoneta, atravesando la verja de una propiedad que -la semana pasada- sufrió el intento de acceso de un misterioso desconocido que ya se encuentra en dependencias policiales.

Publicidad

Aunque varios allegados a la cantante barbadense aseguran que no tiene intención de abandonar la ciudad californiana y que ya está pensando en alquilar otra ostentosa vivienda, la controvertida intérprete está deseosa de deshacerse de una casa en la que no se siente segura y que, como publica el portal TMZ, no ha pisado desde el pasado mes de agosto debido a que pasa la mayor parte de su tiempo en Nueva York.

La mansión angelina de Rihanna se ha hecho famosa en estos últimos meses por la intensidad con la que atrae a ladrones, fans desesperados de la artista y demás delincuentes que no dudan en tratar de entrar en ella. El viernes pasado, el citado individuo que trató de hacer acto de presencia en la casa fue cazado por la policía en su tercer intento de escalar el muro que bloquea el acceso, mientras que, el pasado mes de junio, un grupo de ladrones fue cazado en el acto gracias a que a alarma antirrobo saltó en el preciso momento en que estos lanzaron una silla a un cristal para romperlo.

Pero la joven cantante no ha sido la única afectada por esta ola de criminalidad en su barrio, ya que uno de sus vecinos sufrió recientemente la aparición de un perturbado admirador de la cantante que, para desgracia de ambos, se había confundido de vivienda.

Por: Bang Showbiz