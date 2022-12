Ricky Martin ya no sufre por amor

A pesar de haber protagonizado una dolorosa ruptura sentimental a principios de este año, al menos en público Ricky Martin no parece estar demasiado afectado por el desengaño amoroso vivido con el empresario Carlos González Abella, ya que no duda en afirmar que se encuentra en uno de los "mejores" momentos de su vida y dispuesto a rehacer su vida personal tan pronto como llegue el momento oportuno.

"No voy a decir que sí ni que no [a la pregunta de si vuelve a estar enamorado], pero la verdad es que estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi existencia a todos los niveles y que estoy muy ilusionado ante cualquier cosa que me depare el futuro. No podría estar en un lugar mejor ahora mismo", aseguró el artista portorriqueño al presentador Andy Cohen en el programa estadounidense 'Watch What Happens Live', haciendo gala de una más que estudiada ambigüedad.

Publicidad

El optimismo que exhibe el popular artista en todo tipo de apariciones públicas se debe a los éxitos y alegrías que le proporciona su prolífica carrera musical, principalmente porque no ha dejado de acumular trabajo desde que revelara al mundo que volvía a ser un hombre soltero. No obstante, sus numerosos compromisos profesionales -su papel de mentor en 'La Voz', su próxima gira mundial y la promoción de su nuevo sencillo 'Vida'- no le impiden recordar con emoción los sentimientos que le invadieron cuando, hace más de 20 años, escuchó su primer sencillo en las emisoras de radio de todo el mundo.

"Recuerdo que estaba en Ciudad de México y que me encontraba solo en ese momento. Me puse a llorar desconsoladamente con una extraña mezcla de alegría y de tristeza, porque no tenía a nadie con quien compartir un momento tan importante", añadió el carismático vocalista.

Además de apoyarse en su carrera musical y en sus hijos Matteo y Valentino cuando la vida le pone en una situación complicada, Ricky Martin tiene la suerte de poder evadirse del mundo en su Puerto Rico natal cuando necesita desconectar de las responsabilidades y obligaciones del día a día, lo que explica que -pese a su infernal ritmo de trabajo- el artista proyecte una serenidad impropia de una estrella de su categoría.

"Me voy a descansar a Puerto Rico siempre que puedo, porque me crié en esa isla y porque es fundamental para mí estar cerca del Caribe. Además, es en Puerto Rico donde puedo olvidarme de todo por un momento y disfrutar de mi familia y de mis orígenes. La playa me da la vida", apuntó.