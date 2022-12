Ricky Martin solo tiene tiempo para 'dormir y trabajar'

Aunque en un principio pueda parecer que Ricky Martin ha encontrado el secreto para no necesitar dormir, vistos sus múltiples compromisos profesionales alrededor del mundo, lo cierto es que el portorriqueño acusa el cansancio derivado de tanto viaje como cualquier otra persona, hasta el punto de que en los momentos más ajetreados de sus giras promocionales corre el riesgo de quedarse dormido en cualquier momento.

"Si me dejas solo cinco minutos, me quedo dormido. Me dedico a comer, dormir y trabajar. Pero me encanta lo que hago y todo lo que está pasando ahora mismo, que es muy importante, así que hay que celebrarlo", aseguró durante una entrevista a 'The Edge TV'.

Sin embargo, Ricky -que el próximo septiembre participará como jurado en el programa 'La Banda'- no tiene previsto disminuir su ritmo de trabajo porque, como buen "ególatra", necesita escuchar los aplausos de su entregado público lo más a menudo posible.

"Un artista que te diga 'yo hago música para mí' o 'no me importa lo que digan' está mintiendo, porque somos unos ególatras terribles. Si nos subimos al escenario, es porque queremos ese aplauso, y estamos obsesionados con la aceptación del público", aseguraba el cantante en una entrevista en la emisora los 40 Principales Colombia.