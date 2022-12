Ricky Martin se pagó el colegio trabajando

Una de las muchas ventajas de ser una estrella infantil es poder comprar artículos de lujo con los que muchos adultos solo pueden soñar. Sin embargo, el cantante Ricky Martin no empleó la fortuna que amasó como componente de la formación juvenil Menudo -de la que entró a formar parte con apenas 13 años- para darse caprichos, sino que prefirió invertirla en costearse él mismo su educación.

"Desde que tengo ocho años trabajo: mi primera bicicleta así importante me la compré yo. Incluso el colegio me lo pagaba yo con mi trabajo. He sido autosuficiente desde niño", reveló el portorriqueño al portal Qué.

Publicidad

Curiosamente, a la hora de educar a sus gemelos -Matteo y Valentino (7)-, Ricky ha preferido sacrificar sus primeros años escolares para que puedan acompañarle en sus viajes alrededor del mundo, aunque siempre que la ocasión lo permite les apunta a las escuelas locales de aquellos lugares donde se instalan durante una temporada larga.

"Cuando estaba haciendo el musical 'Evita' en Broadway ya empezaron el colegio allí, en Nueva York. Claro que estuve con ellos el primer día de colegio, y el resto del año también. Pero ahora no nos queda otra que traernos un tutor de viaje con nosotros para que los eduque. La estabilidad de mis hijos consiste en que yo esté a su lado, así que la solución es que se venga el maestro con nosotros", explicaba durante una entrevista al programa 'El Show de Omar y Argelia' de la emisora Uforia Música.