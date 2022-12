Ricky Martin recibió un millón de dólares por actuar en 'La Voz Arabia'

Aunque los fans de Ricky Martin todavía siguen comentando la triunfal aparición de su ídolo en la gala final de la edición árabe de 'La Voz' -programa en el que el artista presentó su nuevo sencillo 'Adrenalina'- los rumores que han surgido estos días sobre los beneficios que le habrían brindado sus cuatro minutos sobre el escenario podrían añadir algo de polémica al debate, sobre todo porque las cantidades que se barajan se aproximan al millón de dólares recibidos.

Como publica el diario libanés The Daily Star, los responsables del canal de televisión que emite el famoso concurso, The Middle East Broadcasting Centre (MBC), no tuvieron que pensárselo mucho a la hora de determinar la oferta económica con la que animar a Ricky Martin a visitar Beirut -ciudad donde se emite el espacio-, aunque el millonario contrato solo le obligara a protagonizar un número musical que, como ocurrió después, no se vio acompañado de una entrevista en directo ni de una posterior rueda de prensa.

Según el mencionado periódico, el astro portorriqueño abandonó el plató de televisión escasos minutos después de poner en pie a todo el público del programa, quizá para preparar sin más dilación el viaje que le trasladaría rápidamente a Marruecos para participar en un festival de música. Debido a las prisas y a su condición de estrella internacional, Ricky Martin habría contado también con una escolta policial que -según los términos del acuerdo- tenía que facilitar su rápida llegada al aeropuerto de la capital libanesa.

Pese a que en sus últimas entrevistas, el famoso artista no ha hecho mención alguna a las satisfacciones económicas que le ha dejado su última visita a Oriente Medio, al mismo tiempo no ha podido dejar pasar la oportunidad de alabar al público libanés por su "pasión" y entrega, además de por preparar algunos de los platos más exquisitos de la cocina mundial.

"Cuando me invitaron a venir a Beirut para cantar, no me lo pensé ni un minuto. Me parecía que podría ser una oportunidad genial para aprender un poco más sobre los gustos del público y sus necesidades musicales. Estoy seguro de que algún día volveré para quedarme un poco más de tiempo, seguir en contacto con las diferentes culturas de la zona e incluso incorporar elementos musicales en mis nuevas canciones. También es verdad que la comida que he probado en Beirut me ha hecho enamorarme perdidamente del país. Así que créeme cuando te digo que pronto estaré de vuelta", bromeaba en conversación con el canal Al Arabiya.