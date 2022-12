Ricky Martin: 'Quiero llevar un trozo de mi tierra por todo el mundo'

Aunque lleva más de 20 años de ilustre carrera musical, el incombustible Ricky Martin no tiene intención alguna de suavizar el frenético ritmo profesional al que se ve sometido desde hace tiempo, ya que está convencido de que tiene el deber de seguir exportando su visión de la cultura portorriqueña a todos los países que visita.

"Una de las grandes satisfacciones que me está dando este trabajo es la oportunidad que me da de divulgar mi cultura y de llevar un trozo de mi tierra por todo el planeta. Estoy muy orgulloso de mis orígenes y de las lecciones de vida que he aprendido en mi país. Lo mejor de la música es que ayuda a la gente a estar conectada y feliz, más allá del idioma que hablen entre ellos", expresó el astro de la música en un intercambio de preguntas y respuestas con sus seguidores de Twitter.

Otra de las razones que le llevan a seguir acumulando éxitos en pleno siglo XXI tiene que ver con la irrefrenable "atracción" que siente por el escenario, una adicción que comenzó cuando, siendo solo un niño, logró convencer a su padre de que le llevara a su primer casting.

"Siempre he sentido una atracción muy fuerte por el escenario, por la idea de actuar en frente de tus seguidores y por esa energía que todos desprendemos dentro de un auditorio o un estadio. La primera vez que me invadieron esas sensaciones tenía solo 8 años, cuando le rogué a mi padre que me dejara tomar parte en una audición", confesó.

Lo que Ricky Martin no ha dejado tan claro es cuándo encontrará un hueco en su apretada agenda para cumplir su sueño de tener "varias princesas", un proyecto familiar que tendría que posponerse varios años si el artista sigue empeñado en ocupar la totalidad de su tiempo con la mencionada gira, su nuevo trabajo discográfico y el segundo libro para niños que ya está preparando para que vea la luz tan pronto como sea posible.

"Quiero tener varias princesas. Estoy empezando todavía la familia y estoy seguro de que van a venir muchos hijos más. Pero ahora volveré al estudio para grabar mi disco, que si Dios quiere estará listo a finales de año, y también tengo ya planeada una gira. Soy un vicioso del escenario, necesito el escenario para vivir", explicaba en una entrevista a CNN en Español.