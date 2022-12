Ricky Martin: '¿Por qué matar a un joven por ser gay? ¡Basta ya!'

El artista todavía se muestra preocupado por el maltrato que sufre día a día parte del colectivo gay y recuerda con horror el asesinato del joven Daniel Zamudio por su condición sexual.

"Me enteré por la prensa. Sentí un profundo dolor y mucha impotencia. ¿ Cómo es posible que continúen pasando estas cosas ? ¿Por qué torturar y matar a un joven solo por su orientación sexual? Es algo que nunca entenderé y, lo peor de todo, es que ocurre a diario. Algo tiene que cambiar, no podemos dejar que el odio pese más que la aceptación y, sobre todo, que una tragedia como la de Daniel vuelva a suceder. ¡Basta ya!", aseguró el cantante en una entrevista al diario La Tercera.

El artista boricua no duda en aprovechar la fama internacional que ha cosechado en el mundo de la música para tratar de erradicar la todavía existente discriminación del colectivo gay, trabajando codo con codo con numerosas organizaciones e incluso con el secretario general de Naciones Unidas.

" He estado en diferentes iniciativas que luchan diariamente por la igualdad de derechos y trabajé con Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, con el objetivo de detener la discriminación. Una de las cosas buenas que tiene la fama es que te da un poder de convocatoria increíble y por supuesto lo uso a menudo para compartir información que ayude a erradicar la discriminación y el odio, y le permita a nuestra comunidad tener los mismos derechos que cualquier ciudadano", confesó.

Además de luchar por los derechos de los homosexuales , a Ricky Martin también le preocupan los problemas que sufre la comunidad latina. Una lucha que lidera también su amiga Eva Longoria a través de sus diversas fundaciones tratando de que los hispanos puedan integrarse a la perfección en la sociedad y promoviendo el estudio universitario entre las mujeres latinas.

"Yo soy latino cien por ciento. No importa dónde esté ni qué país visite, siempre llevo mi cultura, mi raza y mi idioma", afirmó visiblemente orgulloso el intérprete portorriqueño.

Sin embargo, todas las preocupaciones que asolan al artista quedan en un segundo plano cuando está junto a sus hijos Matteo y Valentino.