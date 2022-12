Ricky Martin permite a sus gemelos acostarse tarde para acudir a sus conciertos

El cantante Ricky Martin no tiene ningún problema en permitir que sus hijos pierdan unas cuantas horas de sueño con tal de que puedan acudir a verle a sus multitudinarios conciertos, ya que es muy consciente de que tanto Matteo como Valentino disfrutan enormemente entre bambalinas.

"Somos como búhos. Mis hijos están conmigo todo el tiempo y su patio de recreo está entre bambalinas, en los estadios. Eso es lo normal para ellos y son felices y están sanos. Llevan expuestos a la música desde que nacieron y se suben al escenario para tocar los tambores, la percusión y las guitarras. Es increíble ver cómo se expresan. Es inevitable", aseguró el portorriqueño a la cadena News Corp.

Pero a pesar de ser unos habituales en los espectáculos de su padre, los gemelos de Ricky tardaron bastante tiempo en darse cuenta de que eran hijos de toda una estrella de la música.

"Siempre se quedaban tras bambalinas, veían el show de lado, entonces no tenían muy claro el concepto. Veían a papá de lado, bailando para alguien, pero no sabían para quién. Cuando fueron mayores mi madre o su Tata les llevó al frente. Esa primera vez, eran las cuatro de la mañana y seguían despiertos, se estimularon con todo lo que habían visto. Y cuando entré en su habitación me dijeron: '¡Tú eres Ricky Martin!'", explicaba el cantante en el programa 'El Hormiguero' de Antena 3.