Ricky Martin nunca llama dos veces seguidas al mismo hombre

Aunque actualmente se encuentra soltero y sin compromiso, Ricky Martin se considera toda una autoridad en materia de relaciones sentimentales capaz de dar consejos muy acertados, como por ejemplo que nunca hay que llamar a la misma persona dos veces seguidas.

"Querido amigo: Nunca, bajo ninguna circunstancia, llames más de una vez. Si él o ella no responde al teléfono o no te devuelve la llamada, el mensaje está muy claro", aconsejó el portorriqueño a todos sus admiradores en su cuenta de Instagram.

Tras romper su relación con el empresario Carlos González Abella en enero de 2014, Ricky ha optado por disfrutar de la vida de soltero, aunque en un futuro le gustaría encontrar al hombre perfecto para pasar por el altar con él.

"Para mí ese papel es muy importante. Y también me gusta el romanticismo que representa. Ahora estoy soltero por primera vez en siete años. Estoy conociendo gente, estoy bien. He conocido hombres muy atractivos. Me gusta mantener una conversación, mirar a los ojos de una persona y descubrir su sentido del humor. No digo que necesite que sea un adonis, pero sí que haya una conexión", explicaba el cantante al periódico The Sun.

Los planes de futuro de Ricky también pasan por ampliar su familia, dándole una hermanita o un hermanito a sus gemelos Valentino y Matteo (6), tras lo cual le gustaría aparcar temporalmente su carrera profesional para poder dedicarse en cuerpo y alma a cuidar de sus pequeños.

"Me gustaría aumentar la familia, y me tomaré un descanso cuando llegue el momento para pasar tiempo con el recién nacido", confesaba el intérprete en el programa australiano 'Sunrise'.

Por: Bang Showbiz