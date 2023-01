Ricky Martin enseña a afrontar el rechazo a los concursantes de 'La Banda'

A pesar de que el cantante Ricky Martin ha ejercido de jurado en varios concursos musicales alrededor del mundo, ahora le está resultando muy difícil evaluar honestamente el talento de los jóvenes concursantes de 'La Banda' y decirles, cuando corresponde, que no continuarán en el programa.

"Hay una parte del programa en la que nos toca decirles que no pasarán a la siguiente fase y, cuando lo hice por primera vez, no pensé que me iba a afectar tanto si te soy sincero. Sientes su energía, estás delante de ellos y sabes que ha llegado el final y que ellos van a pensar que es el final de su sueño. Depende de nosotros hacerles entender que hay un futuro y que es muy importante que sigan luchando por lo que quieren hacer, pero nunca resulta sencillo", confesó el portorriqueño al portal Latina.

Publicidad

Ricky intenta consolarles cuando le toca decirle a alguno de los chicos que no pasará a la siguiente ronda pensando que el rechazo forma parte de la vida y que ayudará además a reforzar su carácter.

"En la vida siempre habrá momentos en los que te rechacen. A mí me han rechazado millones de veces, en este negocio y en la vida en general. Así que al final te acaba haciendo más fuerte", añadió.

Uno de los mejores consejos que ha dado Ricky a sus jóvenes pupilos es que utilicen las redes sociales para cimentar su fama.

"Siempre les digo: 'Chicos, aprovechad las redes sociales y obsesionaos con ellas. Empezad a hacer campaña. Es hora de que empecéis a escuchar lo que el público quiere. Y decidle a vuestras familia que hagan campaña a vuestro favor'".