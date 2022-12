Ricky Martin deja su carrera en manos de sus hijos

Los dos hijos del cantante portorriqueño Ricky Martin, Matteo y Valentino (6), han demostrado en varias ocasiones que disfrutan de una madurez inusual para su edad y que son capaces de organizar su propia vida al margen de la de su famoso padre, pero ahora también parecen destacarse como exigentes críticos musicales dispuestos a sacar el máximo partido a la exitosa carrera del intérprete, al juzgar sin piedad sus composiciones y al ayudarle con los arreglos sonoros de sus canciones más actuales.

"La verdad es que hay que atribuir a mis niños parte de la buena acogida que está teniendo el sencillo 'Vida' [su más reciente lanzamiento], ya que han sido los mejores colaboradores que he tenido en mucho tiempo gracias a su franqueza a la hora de criticarme. Cuando reproducíamos las primeras maquetas de la canción, ni siquiera le prestaban atención, pero cuando empezamos a hacer algunos cambios se involucraron mucho en el proceso, diciéndome claramente lo que les gustaba y lo que no", confesó el astro de la música al portal Entertainment Weekly Canada.

Publicidad

Tan satisfechos acabaron los dos mellizos con los resultados de su labor artística, que ahora no paran de pedir a Ricky que siga deleitando a sus fans con tan elaborada canción cada vez que tenga la oportunidad de subirse a un escenario, una idea con la que la estrella de la música está totalmente de acuerdo.

"Me alegro mucho de que les haya gustado tanto la versión final del tema, sobre todo porque no paran de preguntarme que cuándo volveré a interpretarla en directo. No se cansan de escucharla y lo cierto es que a mí me agrada mucho cantarla delante de la gente. Tiene una energía que parece contagiar a todo el mundo", aseguró al mismo medio.

Desde que decidiera confesar públicamente su homosexualidad a finales de 2010, Ricky Martin ha dejado claro en sus apariciones ante los medios que nada ni nadie pueden minar el optimismo que se desprende de esta nueva etapa de liberación en la que vive, aunque lleve varios años sometido a una carga de trabajo infernal o haya tenido que lidiar recientemente con una dolorosa ruptura amorosa, como la que puso fin a su larga relación con el empresario Carlos González Abella.

"Hacer pública mi condición sexual fue el broche de oro a un largo y duro proceso de autoaceptación, muchos años en los que me costaba quererme y valorarme tal y como yo era. Fue un camino lleno de obstáculos y que iba dirigido a ese bienestar emocional y espiritual que siempre había anhelado. Ahora puedo decir con orgullo que me miro al espejo y me gusta lo que veo al otro lado, por fin me siento cómodo con mi propia naturaleza", aseguraba recientemente a la revista australiana Insider.