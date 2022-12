Ricky Martin defiende el himno futbolero de Jennifer Lopez y Pitbull

Acostumbrado a ser objeto de todo tipo de juicios de valor por parte de la opinión pública, el cantante Ricky Martin no lo ha dudado un segundo a la hora de salir en defensa de dos compañeros de profesión tan queridos como Jennifer Lopez y Pitbull, quienes en las últimas semanas se han convertido en el centro de todas las críticas por su canción 'We Are One', tema oficial del Mundial de Brasil.

Para ello, el artista portorriqueño ha destacado el más que demostrado talento de sus dos amigos para superar con su música todo tipo de barreras culturales y lingüísticas, restando importancia también a los comentarios que acusan al sencillo de ofrecer una imagen demasiado estereotipada de Brasil.

"Adoro a Jennifer y respeto enormemente el trabajo de Pitbull. Durante los últimos años, ambos han llevado alegría alrededor del mundo con sus canciones, y eso es algo que no deberíamos olvidar nunca", aseguró el cantante al portal de noticias The National (Abu Dabi).

La relación de Ricky Martin con el citado torneo deportivo no se limita ni mucho menos a sus opiniones sobre la canción que le pone banda sonora en esta edición, ya que fue precisamente su inolvidable participación en el Mundial de Francia 98 el trampolín que necesitaba para saltar a la escena internacional, un éxito que se materializó gracias al sencillo 'La Copa de La Vida'.

Incapaz de olvidar los buenos momentos vividos en aquel entonces, Ricky no dejó escapar la oportunidad de liderar este año el proyecto SuperSong que puso en marcha la FIFA para elegir una canción mundialista compuesta directamente por el público. El cantante tuvo muy claro que el tema 'Vida' -un sencillo que ya promociona por todo el mundo- cumplía desde el principio con el requisito imprescindible para convertirse en un rompepistas: conectar con los oyentes independientemente de su lengua materna.

"Debí de escuchar cerca de 1 600 canciones y lo que hacía mientras tanto era cerrar los ojos e imaginarme el estadio entero cantando el tema y coreando la letra. Para mí eso era lo más importante", confesó el intérprete en la misma conversación, antes de señalar que se siente agradecido por la oportunidad de haber podido prestar su voz a la canción.

Por desgracia, sus compromisos profesionales en la edición australiana de 'La Voz' le han impedido desplazarse a Brasil para disfrutar al máximo de la competición futbolística, aunque Ricky aún no ha perdido la esperanza de conseguir unos días de vacaciones para ser capaz al menos de presenciar la final.

"Me encantaría poder asistir. No he parado de pedirles a los productores que, por favor, me den tres días libres para ir a Brasil a ver el Mundial. Ya veremos qué dicen", concluyó.