Ricky Martin busca el 'silencio' para componer

La madurez ha traído la ansiada calma a Ricky Martin, uno de los cantantes latinos de mayor trayectoria internacional de nuestro tiempo, que asegura haber iniciado "un ciclo maravilloso de su vida". Con todo, ha reconocido que la libertad que está viviendo en estos momentos no le ha eximido todavía del arduo proceso creativo por el que pasa antes de dar a luz un nuevo éxito.

"Tengo que estar inspirado, pero lo más difícil es que debo obligarme a entrar en un espacio de silencio y escribir. Siempre debo concentrarme y encontrar el espacio de silencio y creatividad que me permita componer. No es fácil, requiere trabajo, pero da muy buenos resultados", declaró Ricky al diario peruano El Comercio.

Publicidad

A pesar de lo que le cuesta encerrarse en su estudio, Ricky reconoció que su secreto para mantenerse en el top de las listas de hits musicales deriva precisamente de su alto grado de exigencia consigo mismo, aunque últimamente haya logrado relajarse un poco.

"Mis compañeros me dicen siempre: 'Oye, ¿puedes soltar el látigo, por favor?' Soy muy exigente y suelo frustrarme con frecuencia. Entro al estudio criticando lo que he hecho, que las cosas no suenan bien, los acordes tampoco, etc. Pero la verdad es que así me ha funcionado bien a lo largo de mi carrera", reveló el cantante.

Su gran responsabilidad al frente del trabajo también le ha ayudado a encarar algunos de los momentos más complicados de su vida, como lo fue la ruptura con su expareja, Carlos González Abella, con quien mantuvo casi cinco años de relación.

"Lo cierto es que me siento satisfecho con las decisiones que he tenido que tomar últimamente, y ahora que estoy tan centrado en mi música, no tengo demasiado tiempo para ponerme a analizar con detenimiento todo lo que me ha ocurrido", señalaba el pasado marzo al portal australiano News.co.au.