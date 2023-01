Renée Zellweger supo ignorar los comentarios sobre su cambio de imagen

Aunque la nueva imagen de la actriz Renée Zellweger hizo correr ríos de tinta tras su aparición en la gala de premios Women in Hollywood de la revista ELLE en octubre de 2014 ella no fue consciente de que su aspecto había cambiado tanto desde la última vez que se dejó ver en público hasta que se vio inundada por mensajes de apoyo de sus más allegados.

"Lo único que sé es que mis amigos y compañeros me estaban mandando mensajes de texto y correos electrónicos. Me enviaban su apoyo, lo que significaba que debía necesitarlo, y lo prefería de esa manera. Así que cuando la gente me preguntaba: '¿Cómo te sentiste con todo aquello?'. No lo sé y me gusta así, no lo sé. Sé que parece imposible que una persona sea capaz de ignorar esos comentarios o esa experiencia, sin embargo yo lo he hecho y requiere esfuerzo. Pero lo he logrado", cuenta la intérprete en Entertainment Weekly.

Aunque Renée evitó leer lo que se publicó sobre ella, la experiencia le ha hecho ganar confianza en sí misma.

"¿Qué es lo bueno que sacas tras haber pasado por algo así? Menos miedo. Seguro", añade.

En cualquier caso, a la actriz de 46 años le pareció en aquel momento que su nueva apariencia lo único que reflejaba era el buen momento que estaba atravesando.

"¡Estoy contenta de que la gente me vea diferente! Estoy viviendo una vida feliz y diferente, más plena, y estoy encantada de que se note", confesaba a People en octubre de 2014.