Renée Zellweger quiere una nueva película de Bridget Jones

Puede que la actriz Renée Zellweger tenga un sinfín de proyectos en su agenda que, a buen seguro, la mantendrán muy ocupada a lo largo de estos primeros meses de 2018, pero eso no parece ser obstáculo para que la intérprete afronte con una ilusión desmedida la perspectiva de volver a ponerse en la piel de su personaje más famoso y querido por el público, Bridget Jones, al que está deseando dar vida en la gran pantalla al menos una vez más.

"De verdad, espero que sí. Me encantaría. La quiero mucho y es muy divertida", ha contestado con optimismo ante la pregunta lanzada por el diario Scottish Daily Record sobre un eventual regreso del personaje.

Aunque en la tercera entrega de la franquicia Bridget encuentra finalmente la estabilidad personal y familiar con la llegada de su primer bebé, poniendo de algún modo fin a esa vida caótica y accidentada que la hacía tan distintiva y popular entre los espectadores, la estrella de cine está convencida de que la esencia del personaje permanece inalterable y que, por tanto, seguirá siendo fuente constante de gags y situaciones hilarantes.

"Me encanta el momento vital en el que se encuentra en estos momentos, pero Bridget siempre será Bridget y estará rodeada de mucho drama. Ella es tan perfectamente imperfecta", ha explicado en la misma conversación.

El cariño que Renée ha sentido siempre por Bridget llega hasta tal punto, que la intérprete no dudó en poner fin a un retiro de casi siete años para embarcarse en la producción de la tercera entrega de la saga, 'El bebé de Bridget Jones' (2016). No obstante, en la actualidad la artista vuelve a estar en la primera línea interpretativa y, de hecho, su última película, 'Same Kind of Different as Me', llegó a los cines de todo el mundo hace solo un par de meses.

Por: Bang Showbiz

