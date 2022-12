Reese Witherspoon ha aprendido a 'pedir perdón'

Cuando era joven a la actriz Reese Witherspoon (39) le costaba enormemente reconocer sus errores pero ahora con los años ha aprendido a aceptar cuándo no está en lo cierto.

"Siempre he sido muy impulsiva a la hora de hablar, pero ahora he aprendido a pedir perdón cuando cometo un error", asegura a la revista InStyle.

Publicidad

Para Reese -madre de Ava (15) y Deacon (11), fruto de su primer matrimonio con Ryan Phillippe; y Tennessee (2) junto a su actual marido Jim Toth- expresar sus opiniones es vital, y no se siente condicionada por lo que otros puedan pensar.

"Es genial ahora mismo porque he llegado a una edad en la que no me da miedo tener mi propia opinión. Siento que mi perspectiva importa, me ha llevado un tiempo el darme cuenta, pero estoy en ese punto ahora mismo".

La actriz -que además de actuar produce sus propias películas- tiene en mente crear personajes de mujeres "increíblemente fuertes" para que su hija tenga modelos positivos en los que fijarse.

"Crecí rodeada de mujeres increíblemente fuertes, como Holly Hunter, Sigourney Weaver y Debra Winger. Quiero asegurarme de que mi hija de 15 años crece viendo ese tipo de mujeres fuertes superando situaciones complicadas", señala Reese en la misma publicación.