Reese Witherspoon es adicta al café

La actriz Reese Witherspoon se declara una adicta a la cafeína, lo que comienza a preocupar seriamente a su marido Jim Toth.

"Mi marido se enfada conmigo, siempre me dice que bebo demasiado café. Intento beber solo dos tazas por la mañana y ya está, pero cuando llegan las 4 de la tarde estoy muy cansada", afirmó la actriz a la revista People.

Publicidad

La intérprete, de 39 años, reconoce que para ella es mucho más agotador estar en casa con sus hijos -Ava (15), Deacon (11) y Tennessee (2)- que rodando.

"Bebo más [café] cuando estoy en casa con mis hijos. A las 4 de la tarde lo único que me apetece es tumbarme y dormir una siesta. Así que pienso: '¡Necesito café!".

Sofía Vergara, compañera de rodaje de Reese, también se mostró sorprendida por la gran cantidad de café que consume la actriz.

"¡Come muchísimo! Es muy pequeña y delicada, pero come mucho. Y nunca he visto a nadie beber más café [que ella]. ¡Y eso que la colombiana soy yo!", contó Sofía.

Publicidad

Ambas son muy buenas amigas, pero la estrella de 'Modern Family' reconoce estar celosa de las preciosas piernas de la rubia.

"Me pondría todas las minifaldas que ella lleva [si pudiéramos intercambiar los cuerpos durante un día]. Tiene unas piernas preciosas y puede ponerse todo lo que quiera. Ahora ya no me siento cómoda vistiendo minifaldas diminutas, aunque solía hacerlo cuando era más joven", comentó la actriz colombiana.